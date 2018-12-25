Министерство налогов: В Азербайджане будут поощрять "налоговое доносительство"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В налоговом законодательстве Азербайджана предусмотрено "налоговое доносительство", однако механизм вознаграждения для информаторов пока не разработан.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции сообщила генеральный директор департамента налоговой политики министерства налогов Самира Мусаева.

По словам С.Мусаевой, в будущем информаторы могут вознаграждаться за информацию об уклонении от уплаты налогов: "Однако механизма вознаграждения пока нет, так как это в новинку для нас. Думаю, вопрос может быть решен в будущем".

Отметим, что механизм общественного информирования (Whistleblow, дословно - "дуновение в свисток") широко используется в международной практике для предотвращения уклонения от уплаты налогов и означает информирование государственных органов или общественности о налоговых нарушениях. Лиц, сообщающих о нарушении, называют "информаторами".