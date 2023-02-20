В Азербайджане будут определены минимальные требования к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами

В закон "О Центральном банке Азербайджана" будут внесены изменения, касающиеся определения минимальных требований к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами.

В закон "О Центральном банке Азербайджана" будут внесены изменения, касающиеся определения минимальных требований к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами.

Как сообщает Report, об этом на семинаре "Организация наличного денежного обращения-2023" сказал начальник отдела экспертизы Департамента наличности ЦБА Насиб Панахлы.

Он отметил, что Центральный банк уже начал мониторинг в этом направлении:

"Мы стараемся, чтобы население всегда ставило во главу угла культуру поведения с банкнотами. Чем правильнее мы будем хранить и использовать банкноты, тем меньше будет финансовых потерь и тем успешнее мы будем защищать банкноты".