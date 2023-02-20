О нас

В Азербайджане будут определены минимальные требования к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами

В Азербайджане будут определены минимальные требования к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами В закон "О Центральном банке Азербайджана" будут внесены изменения, касающиеся определения минимальных требований к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами.
Финансы
20 февраля 2023 г. 12:30
В Азербайджане будут определены минимальные требования к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами

В закон "О Центральном банке Азербайджана" будут внесены изменения, касающиеся определения минимальных требований к оборудованию, использующемуся при работе с наличными деньгами.

Как сообщает Report, об этом на семинаре "Организация наличного денежного обращения-2023" сказал начальник отдела экспертизы Департамента наличности ЦБА Насиб Панахлы.

Он отметил, что Центральный банк уже начал мониторинг в этом направлении:

"Мы стараемся, чтобы население всегда ставило во главу угла культуру поведения с банкнотами. Чем правильнее мы будем хранить и использовать банкноты, тем меньше будет финансовых потерь и тем успешнее мы будем защищать банкноты".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağd pul avadanlıqlarına olan minimal tələblər müəyyən ediləcək

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
13 февраля 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi