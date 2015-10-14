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    ​В Азербайджане будет временно приостановлена работа банкоматной сети

    AtaBank предупреждает держателей своих пластиковых карт

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Для улучшения качества оказываемых услуг процессинговый центр AzeriCard регулярно проводит работы по обновлению системы.

    Как сообщает Report со ссылкой на поступившую из процессингового центра официальную информацию, в ночь с 16 на 17 октября, с 00:00 до 06:00 операции с пластиковыми картами посредством POS-терминалов, банкоматов, электронной коммерции и онлайн будут недоступны.

    Процессинговый центр просит принять к сведению информацию при планировании операций.

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