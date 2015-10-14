​В Азербайджане будет временно приостановлена работа банкоматной сети

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Для улучшения качества оказываемых услуг процессинговый центр AzeriCard регулярно проводит работы по обновлению системы.

Как сообщает Report со ссылкой на поступившую из процессингового центра официальную информацию, в ночь с 16 на 17 октября, с 00:00 до 06:00 операции с пластиковыми картами посредством POS-терминалов, банкоматов, электронной коммерции и онлайн будут недоступны.

Процессинговый центр просит принять к сведению информацию при планировании операций.