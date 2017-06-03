В Азербайджане будет увеличена доля выплат работника в структуре взносов обязательного государственного социального страхования

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане ожидается внесение изменений в закон "О социальном страховании".

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в утвержденном вчера Плане мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".

Согласно плану, предусмотрен пересмотр пропорции выплат между работником и работодателем в структуре взносов обязательного государственного социального страхования, поэтапное сокращение доли выплат работодателя в этой пропорции и увеличение доли выплат работника.