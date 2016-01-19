​В Азербайджане будет удерживаться обязательный взнос с денежных переводов за рубеж

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Одна из поправок, внесение которых предусмотрено парламентом Азербайджана в закон "О валютном регулировании", касается обязательных сборов с денежных переводов за рубеж.

Как сообщает Report, в случае если в течение одного календарного года объем переводимых на открытый на имя физического лица (или его близких родственников (мужа (жены), родителей, родителей мужа (жены), бабушек и дедушек, детей (в том числе, взятых на попечение), братьев и сестер) зарубежный счет денежных средств превысит эквивалент 50 тыс. долларов, с этой дополнительной суммы будет удержан обязательный взнос в размере 20%. Это касается и переводов физических лиц в иностранной валюте, осуществляемых без открытия счета.

Наряду с этим, исключение составляют переводы на счета зарубежных лечебных учреждений и вузов, относящиеся к оплате за лечение и образование, а также выплаты, связанные с исполнением решений судов и правоохранительных органов зарубежных стран.

В то же время при проведении валютных операций посредством платежных карт резидент и нерезидент физическое и юридическое лицо обязано в течение одного месяца со дня проведения операции представить уполномоченному банку документ об уплате в госбюджет обязательного взноса в размере 20%. В случае непредставления документа банк в течение 5 рабочих дней представляет соответствующие документы Центробанку Азербайджана.