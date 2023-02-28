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В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций 18:17
Финансы
28 февраля 2023 г. 19:50
В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.

Согласно плану, к выявлению случаев легализации имущества, приобретенного преступным путем, в разовых операциях путем их мониторинга будут привлечены Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Коллегия адвокатов, соответствующие отраслевые некоммерческие организации - Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана, Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана.

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