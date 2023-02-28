В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций

18:17

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга разовых операций для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.

Согласно плану, к выявлению случаев легализации имущества, приобретенного преступным путем, в разовых операциях путем их мониторинга будут привлечены Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Коллегия адвокатов, соответствующие отраслевые некоммерческие организации - Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана, Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана.