​В Азербайджане будет создан консультативный совет по финансовому сектору

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Руководство Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) встретилось с представителями действующих в Азербайджане страховых компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, мероприятие, организованное с целью обсуждения текущей ситуации на страховом рынке, открыл вступительным словом председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы.

“Мы фактически приступили к деятельности 31 марта и сразу же занялись диагностикой ситуации в банковском секторе и требующими немедленного решения проблемами. В то же время мы провели первичную диагностику страхового сектора и выявили ряд проблем. Существует необходимость в усовершенствовании управленческой структуры страховых компаний, развитии системы отчетности и усилении финансовой устойчивости. Нашей целью сейчас является устранение негативных последствий глобального финансового кризиса, усовершенствование платежеспособности и обеспечение региональной и международной конкурентоспособности страховых компаний", - отметил Р.Асланлы.

Он сообщил, что в 2010-2015 годы страховые сборы выросли в 3 раза, страховые выплаты - в 2 раза, подчеркнув значимость не только количественных, но и качественных изменений в этой сфере.

Выступившие на встрече главы страховых компаний рассказали о беспокоящих их проблемах, а также выразили желание участвовать в процессе обсуждения решений и законов, касающихся сферы страхования.

В завершение Р.Асланлы заявил, что при ПНФР будет создан консультативный совет с функцией think tank, в состав которого войдут представители банков, аудиторских, консалтинговых, а также страховых компаний.