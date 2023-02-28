В Азербайджане будет сформирована система мониторинга за крупными наличными операциями

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.

Согласно документы, это позволит сформировать методические подходы к расследованию крупномасштабных операций с наличными деньгами, создать систему регулярного мониторинга деловых отношений клиентов, осуществляющих эти операции, и практики обеспечения подотчетности и принятия неотложных мер в случаях, когда источник средств неизвестен или вызывает сомнения.