О нас

В Азербайджане будет сформирована система мониторинга за крупными наличными операциями

В Азербайджане будет сформирована система мониторинга за крупными наличными операциями В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.
Финансы
28 февраля 2023 г. 19:42
В Азербайджане будет сформирована система мониторинга за крупными наличными операциями

В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.

Согласно документы, это позволит сформировать методические подходы к расследованию крупномасштабных операций с наличными деньгами, создать систему регулярного мониторинга деловых отношений клиентов, осуществляющих эти операции, и практики обеспечения подотчетности и принятия неотложных мер в случаях, когда источник средств неизвестен или вызывает сомнения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda irihəcmli nağd əməliyyatlar üzrə monitorinq sistemi formalaşdırılacaq

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi