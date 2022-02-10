В Азербайджане более 95% статистических отчетов принимаются в онлайн-режиме

В Азербайджане показатель приема статических отчетов в онлайн-режиме превысил 95%.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного комитета по статистике.
"Контакт граждан с чиновниками снижен до минимума, увеличены возможности обработки и анализа статистических данных. Это результат работы, проделанной для расширения возможностей применения информационных технологий, используемых при сборе, обработке. распространении статистических данных, развития системы статистической информации, а также необходимых мер, осуществленных для предоставления респондентами отчетных данных в электронной форме без посещения местных органов статистики", - сообщили в структуре.