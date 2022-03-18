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В Азербайджане более 38 тыс. заемщиков получили ипотечные кредиты по гослинии

В Азербайджане более 38 тыс. заемщиков получили ипотечные кредиты по гослинии Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 38 035 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 093,61 млн манатов, передает Report со ссылкой на фонд.
Финансы
18 марта 2022 г. 11:32
В Азербайджане более 38 тыс. заемщиков получили ипотечные кредиты по гослинии

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 38 035 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 093,61 млн манатов, передает Report со ссылкой на фонд.

Кроме того, на сегодняшний день предоставлены гарантии под бизнес-кредиты на сумму 289,103 млн манатов, а 1 442 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə ipoteka krediti götürənlərin sayı 38 mini ötüb

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