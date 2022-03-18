В Азербайджане более 38 тыс. заемщиков получили ипотечные кредиты по гослинии

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 38 035 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 093,61 млн манатов, передает Report со ссылкой на фонд.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 38 035 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 093,61 млн манатов, передает Report со ссылкой на фонд.

Кроме того, на сегодняшний день предоставлены гарантии под бизнес-кредиты на сумму 289,103 млн манатов, а 1 442 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.