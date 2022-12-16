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В Азербайджане безработным предложили простить задолженность по кредитам

В Азербайджане безработным предложили простить задолженность по кредитам В отношении безработных, семей, в которых есть инвалиды I и II группы, лиц, нуждающихся в социальном пособии или помощи, должен быть установлен иной режим уплаты процентов по кредитам.
Финансы
16 декабря 2022 г. 14:53
В Азербайджане безработным предложили простить задолженность по кредитам

В отношении безработных, семей, в которых есть инвалиды I и II группы, лиц, нуждающихся в социальном пособии или помощи, должен быть установлен иной режим уплаты процентов по кредитам.

Как передает Report, об этом на заседании Милли Меджлиса сказал депутат Азай Гулиев.

"С 2015 года в банковской сфере страны проведены серьезные реформы. Ряд банков были лишены лицензии, и все полномочия в этом вопросе переданы Азербайджанскому фонду страхования вкладов. Но есть определенные нюансы.

Решения по кредитам, выданными ныне ликвидированными банками, должны быть пересмотрены, и нужно подойти к этому вопросу с точки зрения гуманности.

В 2009 году президент Азербайджана подписал исторический документ, связанный с проблемными кредитами, после чего были приняты исторические решения по проблемным кредитам десятков тысяч наших граждан", - сказал он.

Депутат предложил простить проценты по займу безработным, семьям, в которых есть инвалиды. "Если будет подготовлено такое предложение и представлено президенту, возможно, проблема будет рассмотрена на самом высоком уровне", - подчеркнул А.Гулиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan may forgive debts on loans for unemployed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işləməyən şəxslərin kredit faizlərinin silinməsi təklif olunur

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