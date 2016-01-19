Азербайджан на три года освобождает банковские вклады от налогов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Парламент Азербайджана планирует освободить дивиденды банковских вкладов физических лиц от подоходного налога сроком на три года. Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках к Налоговому кодексу, вынесенных на сегодняшнее внеочередное заседание Милли Меджлиса.

В проекте закона о поправках в Налоговый кодекс указывается, что статья 102.1.22. кодекса с 1 февраля утверждается в следующем порядке:

"С 1 февраля 2016 года сроком на 3 года годовые процентные доходы, выплачиваемые по вкладам физических лиц местными банками или филиалами иностранных банков в Азербайджанской Республике, а также выплачиваемые эмитентами дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам".

Отметим, что согласно действующему законодательству, от уплаты налогов освобождается часть годовых процентных доходов в размере до 500 манатов, выплачиваемых по банковским вкладам физических лиц.