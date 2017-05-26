В Азербайджане банковские вклады на душу населения сократились на 21%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем банковских вкладов на душу населения за последний год снизился на 21% и на 1 апреля 2017 года составил 410 долларов. Согласно отчету, подготовленному аналитической группой Report, Азербайджан по этому показателю занимает 6-ое место среди стран региона.
Лидером региона является Турция (5 514 долларов). В годовом исчислении объем вкладов на душу населения в стране сократился на 7%. В качестве основной причины указывается падение курса доллара за этот период на 28%.
Напомним, что укрепление национальной валюты по большей части приводит к росту объема вкладов в долларовом эквиваленте.
Наибольший прирост объема вкладов на душу населения за последний год отмечался в Казахстане. Доллар в стране за этот период подешевел на 9,7%, и, как следствие, данный показатель увеличился на 23% - до 1 356 долларов.
Самые стабильные показатели зафиксированы в Иране, где доллар в годовом исчислении подорожал на 7,3%, а объем вкладов на душу населения вырос на 7%. То есть реальных изменений не наблюдалось.
Отметим, что в Азербайджане следствием подорожания доллара стало сокращение объема вкладов на душу населения на 21% - до 410 долларов.
Показатели объема вкладов по странам региона приведены в нижеследующей таблице:
|№
|Страна
|
Вклады
(млрд
долл.)
|
|
Население
(млн чел.)
|
|
Вклады
на душу
населения
(доллар)
|
|
Разница
(%)
|
Курс
USD
|
|
Разница
(%)
|
|
|01.04.16
|01.04.17
|01.01.16
|01.01.17
|01.04.16
|01.04.17
|
|01.04.16
|01.04.17
|
|1
|Турция
|467
|440
|78,7
|79,8
|5934
|5514
|-7
|2,82
|3,6
|27,7
|2
|Иран
|314
|340
|79,6
|80,6
|3946
|4218
|7
|30,2
|32,4
|7,3
|3
|Россия
|240
|332
|146,2
|146,5
|1642
|2266
|38
|68
|56
|-17,6
|4
|Казахстан
|20
|24
|17,75
|18
|1099
|1356
|23
|345
|311,4
|-9,7
|5
|Грузия
|1,87
|2,1
|3,7
|3,7
|505
|568
|12
|2,29
|2,4
|4,8
|6
|Азербайджан
|5,1
|4,0
|9,7
|9,8
|521
|410
|-21
|1,52
|1,72
|13,2
|7
|Украина
|16
|16
|42,6
|42,4
|378
|384
|2
|26
|26,2
|0,8
Cavid ƏzimovАвтор новости