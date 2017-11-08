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    В Азербайджане банки продолжат удерживать налог в 1% при обналичивании средств предпринимателями

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Министерство налогов прокомментировало предложение предпринимателей об отмене упрощенного налога в размере 1% за снятие наличных денег больше установленного лимита в банках.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель гендиректора департамента координации и управления министерства налогов Омар Джафаров.

    По его словам, вышеупомянутый налог больше рассчитан не на сбор налогов, а на учет находящихся в обороте денежных средств, повышение прозрачности расчетов и постепенной замены наличных платежей безналичными платежами, что в итоге приведет к развитию банковской системы в целом.

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