В Азербайджане арестованы двое неплательщиков налогов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Управление по принудительному взысканию налоговых долгов Департамента предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов совместно с Главным управлением исполнения министерства юстиции провели совместные мероприятия. В результате решением Бинагадинского суда по фактам неуплаты налоговых задолженностей в государственный бюджет налогоплательщик Агаев Габиль Агамоглан оглу был арестован в административном порядке сроком на 5 дней, Аскеров Ровшан Мусеиб оглу - на 3 дня. Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов.

Согласно статье 313-1 Кодекса об административных правонарушениях, за невыполнение законных требований исполнительного чиновника в связи с исполнением решений судебных и иных органов к физическим лицам в зависимости от обстоятельств дела применяется административный арест на срок до одного месяца.

Применение подобных жестких административных мер, по мнению министерства, направлено на повышение чувства ответственности налогоплательщиков и воздержание от нарушения налогового законодательства в будущем.

Министерство налогов призывает налогоплательщиков своевременно и в полном объеме исполнять свои налоговые обязательства, не допускать образования налоговых задолженностей.