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В Азербайджане арендовано более 750 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано более 750 квартир с правом выкупа Структура заявила, что до сих пор дала гарантию на бизнес-кредиты на сумму 231,27 млн манатов
Финансы
28 апреля 2021 г. 11:27
В Азербайджане арендовано более 750 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 33 295 заемщикам ипотечный кредит на сумму 1 765,087 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, структура заявила, что до сих пор дала гарантию на бизнес-кредиты на сумму 231,27 млн манатов, 758 квартир были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə kirayəyə verilən mənzillərin sayı 750-ni ötüb

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