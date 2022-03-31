В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 38 144 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 102,331 млн манатов.

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 38 144 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 102,331 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, по сегодняшний день выданы гарантии на бизнес-кредиты на сумму 290,053 млн манатов, 1 451 квартира реализована путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.