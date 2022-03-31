О нас
Аудио новости

В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 38 144 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 102,331 млн манатов.
Финансы
31 марта 2022 г. 11:26
В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 38 144 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 102,331 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, по сегодняшний день выданы гарантии на бизнес-кредиты на сумму 290,053 млн манатов, 1 451 квартира реализована путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə kirayəyə verilən mənzillərin sayı 1 450-ni ötüb

Другие новости из категории

Baku Sigorta завершил прошлый год с убытком
Baku Sigorta завершил прошлый год с убытком
31 марта 2022 г. 10:46
Прибыль Xalq Hayat Sigorta резко выросла
Прибыль Xalq Hayat Sigorta резко выросла
31 марта 2022 г. 10:32
Прибыль Xalq Sigorta снизилась на 38%
Прибыль Xalq Sigorta снизилась на 38%
31 марта 2022 г. 09:57
Чистая прибыль PASHA Hayat Sigorta снизилась на 19%
Чистая прибыль PASHA Hayat Sigorta снизилась на 19%
31 марта 2022 г. 09:44
Чистая прибыль PASHA Sigorta выросла на 19%
Чистая прибыль PASHA Sigorta выросла на 19%
31 марта 2022 г. 09:42
Стоимость золота коррекционно снизилась
Стоимость золота коррекционно снизилась
31 марта 2022 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)
31 марта 2022 г. 09:37
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (31.03.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (31.03.2022)
31 марта 2022 г. 09:19
Зарплата в Баку выросла на 8%
Зарплата в Баку выросла на 8%
30 марта 2022 г. 17:58
Кристин Лагард ждет ухудшения состояния экономики еврозоны
Кристин Лагард ждет ухудшения состояния экономики еврозоны
30 марта 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi