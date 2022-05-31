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В Азербайджане арендовано 1 600 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано 1 600 квартир с правом выкупа Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 39 197 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 184,423 млн манатов.
Финансы
31 мая 2022 г. 10:49
В Азербайджане арендовано 1 600 квартир с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 39 197 заемщикам ипотечный кредит на сумму 2 184,423 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, по сегодняшний день выданы гарантии на бизнес-кредиты на сумму 302,383 млн манатов, 1 600 квартир реализовано путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке 1,600 apartments rented with redemption in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə kirayəyə verilən mənzillərin sayı 1 600-ə çatıb

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