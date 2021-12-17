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В Азербайджане арендовано 1 250 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано 1 250 квартир с правом выкупа До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 547 заемщикам ипотечный кредит на сумму 1 980,755 млн манатов.
Финансы
17 декабря 2021 г. 11:14
В Азербайджане арендовано 1 250 квартир с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 547 заемщикам ипотечный кредит на сумму 1 980,755 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, по сегодняшний день выданы гарантии на бизнес-кредиты на сумму 235,248 млн манатов, 1 250 квартир реализовано путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə kirayəyə verilən mənzillərin sayı 1 250-ə çatıb

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