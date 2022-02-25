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В Азербайджане аннулируют НКО без лицензии

В Азербайджане аннулируют НКО без лицензии Небанковская кредитная организация (НКО) Solis Capital объявила о своей ликвидации.
Финансы
25 февраля 2022 г. 16:08
В Азербайджане аннулируют НКО без лицензии

Небанковская кредитная организация (НКО) Solis Capital объявила о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В сообщении говорится, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 44.

Напомним, что ООО Solis Capital был создан в 2018 году. Его уставный капитал составляет 300 тысяч манатов, а законным представителем является Назим Азиз оглу Керимов. Кредитная организация не получала лицензию Центрального банка Азербайджана.

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