В Азербайджане аннулируют НКО без лицензии

Небанковская кредитная организация (НКО) Solis Capital объявила о своей ликвидации.

Небанковская кредитная организация (НКО) Solis Capital объявила о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В сообщении говорится, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 44.

Напомним, что ООО Solis Capital был создан в 2018 году. Его уставный капитал составляет 300 тысяч манатов, а законным представителем является Назим Азиз оглу Керимов. Кредитная организация не получала лицензию Центрального банка Азербайджана.