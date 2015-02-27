​В Азербайджане аннулированы лицензии еще пяти страховых агентов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему приказу министерства финансов были аннулированы бессрочные лицензии, выданные для деятельности пяти страховых агентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной министерством.

Это первый подобный случай за февраль. Согласно информации, с начала года количество страховых агентов с аннулированными лицензиями достигло 20-ти. До этого, приказом министерства от 12 января 2015 года аннулировано 15 лицензий.