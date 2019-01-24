В Азербайджане аннулированы лицензии четырех кредитных союзов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Решением правления Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) аннулированы лицензии 4-х кредитных союзов, действующих в Азербайджане.

Как сообщает Report, это кредитные союзы "Кюнгют" в Шеки, "Гошабулаг" в Гедабекском районе, S.A.F. в Физулинском районе и "Вендам" в Габалинском районе.

В конечном итоге, число кредитных союзов в стране снизилось с 61 до 57.

Кроме того, Палата выдала лицензию небанковской кредитной организации ООО Birkart, зарегистрированной министерством налогов 3 мая прошлого года. Таким образом, количество НКО в стране достигло 46.

Следует отметить, что новое финансовое учреждение зарегистрировано по единому юридическому адресу с Kapital Bank – г. Баку, Насиминский район, улица Физули, 71. Его уставный капитал равен 500 тыс. манатов, что на 66,7% выше минимального требования для НКО, а законным представителем является Фарид Рафаил оглу Керимов.