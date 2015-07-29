В Азербайджане аннулированы лицензии более 70 страховых агентов

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане аннулированы некоторые бессрочные лицензии, выданные агентам на осуществление страховой деятельности. Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба страхового надзора (ГССН) министерства финансов.

Соответствующим приказом министерства финансов за непредоставление органу страхового надзора отчетов в установленном законом порядке с 7 апреля 2015 года сроком на 3 месяца приостановлено действие лицензий, выданных 80 физических лицам на осуществление деятельности страхового агента. Однако в результате того, что 71 из 80 физических лиц не предоставили в установленный срок требуемые отчеты и тем самым не устранили обстоятельство, ставшее основанием для приостановки действия лицензии, в соответствии с требованиями 107.1.2 статьи закона "О страховой деятельности", соответствующим приказом министерства финансов аннулированы выданные данным лицам бессрочные лицензии на осуществление страховой деятельности.

Со списком можно ознакомиться на веб-сайте ГССН.