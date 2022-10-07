В Азербайджане аннулированы лицензии 29 страховых агентов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии у 29 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии у 29 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом Report сообщили в регулирующем органе.

Решение в связи с этим было принято 5 октября в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Согласно постановлению, лицензия одного из агентов была отозвана на основании добровольного обращения, 28 - на основании того, что страховые агенты не устранили в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для приостановления их деятельности.