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В Азербайджане аннулированы лицензии 29 страховых агентов 

В Азербайджане аннулированы лицензии 29 страховых агентов  Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии у 29 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Финансы
7 октября 2022 г. 11:06
В Азербайджане аннулированы лицензии 29 страховых агентов 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии у 29 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом Report сообщили в регулирующем органе.

Решение в связи с этим было принято 5 октября в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Согласно постановлению, лицензия одного из агентов была отозвана на основании добровольного обращения, 28 - на основании того, что страховые агенты не устранили в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для приостановления их деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 29 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilib

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