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    В Азербайджане аннулированы лицензии 22 кредитных организаций

    Лицензии аннулированы на основе собственных обращений и вследствие несоблюдения требований органа надзора© Report

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совет директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) аннулировал лицензии на страховую деятельность ряда кредитных организаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, аннулированы лицензии кредитных союзов Agammedli, Agdash, Aqrovest, Balıqchi, Banovsha, Buta, Faqan, Fidan, Girdiman, İnkishaf, Meridian, Mikrokredit, Muxax, Nihat, Qarabag-2010, Shamkir, Shamkir Aqro, Zarqova, Ziya. Это связано с отсутствием банковской деятельности в течение одного года, непредоставлением отчетов, искажением отчетных данных и непроведением внешнего аудита.

    Кроме того, на основе собственных обращений аннулированы лицензии кредитных союзов A.F.S и “Представители СМИ”.

    Ввиду невыполнения поручений органа надзора за финансовыми рынками по устранению недочетов в своей деятельности аннулирована лицензия на выдачу кредитов НКО Norvech Mikrokredit. 

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