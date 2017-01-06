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    В Азербайджане аннулированы лицензии 12 кредитных союзов

    Финансовые организации не соблюдали правила ведения отчетности

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) аннулированы лицензии кредитных союзов Arzu, Azeriinvest, Canub, Ceyhun, Kompass, F.A.S., Hakari, Kredo-İnvest, Real, Tarakama, Tural и Yardımlı. 

    Как сообщили Report в ПНФР, лицензии аннулированы в связи с тем, что указанные кредитные союзы не соблюдали правила ведения отчетности, а также по ним не проводился внешний аудит в 2015 году.

    ПНФР аннулировала лицензии кредитных союзов в соответствии с положением 4.4.4 "Правил выдачи кредитному союзу специального разрешения (лицензии) на совершение банковской деятельности” и 5.3.20 устава Палаты.

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