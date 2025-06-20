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В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов

В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов 11:55
Финансы
20 июня 2025 г. 12:16
В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии страхового агента, выданные 9 физическим лицам и 1 юридическому лицу (Gateway Management Azerbaijan LLC).

Как сообщили Report в регулирующем органе, решение принято 18 июня в соответствии с Законом "О страховой деятельности".

Лицензии 3 физических лиц аннулированы на основании добровольного заявления, лицензии 4 физических лиц и 1 юридического лица - в связи с неустранением в указанный срок обстоятельств, приведших к приостановлению действия их лицензий, а лицензии 2 физических лиц - в связи с повторением в течение 9 месяцев обстоятельств, приведших к приостановлению действия лицензий, и которые ранее возникали дважды в течение 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilib

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