В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов

11:55

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии страхового агента, выданные 9 физическим лицам и 1 юридическому лицу (Gateway Management Azerbaijan LLC).

Как сообщили Report в регулирующем органе, решение принято 18 июня в соответствии с Законом "О страховой деятельности".

Лицензии 3 физических лиц аннулированы на основании добровольного заявления, лицензии 4 физических лиц и 1 юридического лица - в связи с неустранением в указанный срок обстоятельств, приведших к приостановлению действия их лицензий, а лицензии 2 физических лиц - в связи с повторением в течение 9 месяцев обстоятельств, приведших к приостановлению действия лицензий, и которые ранее возникали дважды в течение 12 месяцев.