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    В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками (Палата) аннулированы лицензии, выданные 10 физическим лицам на осуществление деятельности страхового агента, а 3 лицам выданы бессрочные лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

    Лицензии восьми физических лиц, которые не представили ежеквартальные отчеты о деятельности, были приостановлены на 3 месяца, а впоследствии аннулированы.

    Кроме того, в соответствии с законом "О страховой деятельности", на основании добровольного обращения аннулированы лицензии Мамедовой Хаялы Рафиг гызы и Рзаева Рашада Рабиль оглу.

    В то же время выданы бессрочные лицензии успешно прошедшим аттестацию Мамедову Алиму Халид оглу, Сафаровой Валиде Фатулла гызы и Нематли Мехди Немат оглу.

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