В Азербайджане аннулированы лицензии 10 страховых агентов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками (Палата) аннулированы лицензии, выданные 10 физическим лицам на осуществление деятельности страхового агента, а 3 лицам выданы бессрочные лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Лицензии восьми физических лиц, которые не представили ежеквартальные отчеты о деятельности, были приостановлены на 3 месяца, а впоследствии аннулированы.

Кроме того, в соответствии с законом "О страховой деятельности", на основании добровольного обращения аннулированы лицензии Мамедовой Хаялы Рафиг гызы и Рзаева Рашада Рабиль оглу.

В то же время выданы бессрочные лицензии успешно прошедшим аттестацию Мамедову Алиму Халид оглу, Сафаровой Валиде Фатулла гызы и Нематли Мехди Немат оглу.