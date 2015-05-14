​В Азербайджане 92% вкладов приходится на долю столицы

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане на долю столицы приходится 92,3%, или же 7,2 млрд. манатов от общего объема привлеченных вкладов населения в банках. Доходность по вкладам в столице составляет 8,2% в год.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, самые высокие показатели средней доходности отмечаются в Абшеронском экономическом районе (8,7%), самые низкие - в Нахчыванском и Верхне-Карабахском экономических районах (4,5%).

Согласно отчету, самый высокий показатель по объему привлеченных вкладов отмечается в Абшеронском экономическом районе (194,5 млн. манатов, или же 2,5%). Самые низкие показатели отмечаются в Кельбаджар-Лачинском экономическом районе (2,3 млн. манатов, или же 0,03%, средняя доходность - 5,7%). В Нахчыванском экономическом районе объем вкладов составил 23,8 млн. манатов (0,31%), в Верхне-Карабахском экономическом районе - 15,5 млн. манатов (0,2%).

Объем вкладов населения в банках в месячном исчислении сократился на 1,91% и на 1 апреля 2015 года составил 7 781,6 млн. манатов. Из них 2 697,0 млн. манатов размещено в национальной валюте. Отметим, что после девальвации объем вкладов в национальной валюте продолжает сокращаться, а в иностранной валюте - увеличиваться. Если на начало года объем вкладов в национальной валюте превышал объем вкладов в иностранной валюте, то сейчас ситуация изменилась. Так, на начало года объем банковских вкладов в манатах был равен 4 422,4 млн. манатов, в иностранной валюте - 2 766,0 млн. манатов.