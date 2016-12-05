В Азербайджане 52 человека получили ипотечные кредиты по гослинии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Ипотечное кредитование по линии ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” возобновлено.

Как сообщает Report со ссылкой на АИФ, государственные ипотечные кредиты уже получили 52 клиента. В целом, число клиентов, получивших ипотечные кредиты за счет средств фонда, достигло 18 049.

Задолженность новых клиентов по ипотечному кредитованию составила 3,186 млн манатов или 61 тыс. манатов на каждого клиента. В итоге, ипотечный портфель АИФ вырос до 733,988 млн манатов.