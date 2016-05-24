В Азербайджане 36% взрослого населения имеют банковские счета

Баку. 24 мая . REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) обнародовал доклад "Финансовый потенциал и усиление инклюзивности в Азербайджане", в котором проанализированы результаты опроса 4620 представителей взрослого населения по всей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет банка, Азербайджан отстает от среднего показателя стран с высоким средним уровнем дохода с позиции доступности финансовых услуг, финансовой инклюзивности (количество лиц с банковскими счетами) и финансовой инфраструктуры. Опрос показал, что только 36,4% взрослого населения в Азербайджане имеют банковский счет. Для сравнения, в Грузии этот показатель составляет 39,7%, в Казахстане - 53,9%, в Турции - 56,6%, в Румынии - 60,8%, в Сербии - 83%.

"Реформы, направленные на сохранение финансовой стабильности, усиление защиты потребителей и развитие качественных финансовых услуг создают почву для повышения доверия в финансовом секторе и усовершенствованию инклюзивности. Для того, чтобы сделать финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности банков, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе", - сообщила менеджер ВБ по Азербайджану Лариса Лещенко.

В отчете говорится, что финансовая доступность и инклюзивность зависят от ряда факторов, включая уровень дохода, занятость и масштабы домашних хозяйств. Самый высокий показатель финансовой инклюзивности домашних хозяйств был зафиксирован в Гянджа-Газахском регионе (38,3%), самый низкий - в Шеки-Загатальском регионе (32,3%).

"Филиальная сеть банковского сектора в Азербайджане (количество отделений банков на каждые 1000 взрослых) является одной из самых маленьких в Европе, а уровень финансовых услуг недостаточно развит. Кредитная инфраструктура (кредитные бюро, гарантированные транзакции) находится на стадии формирования. В Азербайджане необходимо развивать небанковские финансовые институты и современные платформы распределения финансовых услуг, в том числе электронного банкинга и мобильного банкинга", - отметила главный специалист ВБ по финансовому сектору в Азербайджане Анжела Пригожина.

Также на мероприятии, где был представлен доклад, подчеркнута необходимость учреждения института финансового омбудсмена для рассмотрения жалоб.

Отметим, что отчет подготовлен на основе обращения Центрального банка Азербайджана в рамках проекта технической помощи по защите прав потребителей и финансовой грамотности, финансируемой Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).