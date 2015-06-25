В Азербайджане 2/3 POS-терминалов сосредоточено в столице

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Общее количество POS-терминалов функционирующих в Азербайджане банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 82,4% и по состоянию на 1 мая 2015 года составило 78 039.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, 49 824, или 63,9% POS-терминалов приходится на долю столицы, 28 215, или 36,2% - на долю регионов.

В Баку количество POS-терминалов в годовом исчислении увеличилось на 52,8%, в регионах - почти в 3 раза.

Согласно отчету, на 1 мая текущего года на каждые 120 человек населения пришлось по одному терминалу. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 220 человек.

Среднемесячный объем операций, приходящихся на один банкомат, в годовом исчислении сократился на 32,7% и на 1 мая 2015 года составил 1 434,3 манатов.