В Азербайджане 14 страховых компаний расширили бизнес

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года в совокупном объеме страховых взносов наибольший удельный вес пришелся на долю PAŞA Sığorta. Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), компания за январь собрала 24,4 млн. манатов страховых взносов. Страховые сборы İpək Yolu Sığorta составили 7,4 млн. манатов, Atəşgah Sığorta - 5,8 млн. манатов, PAŞA Həyat Sığorta - 3,7 млн. манатов, Atəşgah Həyat Sığorta - 2,8 млн. манатов. В целом, 70% или же 44,1 млн. манатов страхового рынка приходится на долю этих пяти компаний.

Наименьшее количество страховых взносов собрали компании Rəvan Sığorta (226,2 тыс. манатов), Başak İnam (202,3 тыс. манатов), Əmrah Sığorta (106,7 тыс. манатов), Azərqarant (72,5 тыс. манатов) и Günay Sığorta (18,9 тыс. манатов). Общая рыночная доля этих компаний составила 1% (627 тыс. манатов).

Страховая компания Era-Trans, лицензия которой была приостановлена в ноябре прошлого года, и приостановившая деятельность Çartis Azərbaycan, не смогли собрать страховых взносов.

В целом, из 27 компаний 3 компании собрали более 5 млн. манатов, 9 компаний - менее 1-5 млн. манатов, 5 компаний - 0,5-1 млн. манатов, 10 компаний - 0,5 млн. манатов страховых взносов. У 14 компаний наблюдался рост объема страховых взносов, у 12-ти компаний - их сокращение (динамика Çartis Azərbaycan не учитывалась из-за отсутствия страховых взносов).

По объему страховых выплат также лидирует PAŞA Sığorta (2,34 млн. манатов). Следующие места занимают Atəşgah Sığorta (1,14 млн. манатов), AXA-Mbask (1,05 млн. манатов), Azsığorta (684 тыс. манатов) и Standard Insurance (683 тыс. манатов). В целом, приблизительно 57% или 5,9 млн. манатов страховых выплат приходится на долю первой пятерки.

Наименьшая сумма страховых выплат пришлась на долю компании Era-Trans (5,3 тыс. манатов), İpək Yolu Sığorta (3,9 тыс. манатов), Günay Sığorta (3,8 тыс. манатов) и Azərqarant (1 тыс. манатов). Общая доля этих компаний на рынке составляет 0,1% (14 тыс. манатов).

Отметим, что страховая компания Çartis Azərbaycan не производила выплат.

В целом, из 27 компаний 3 компании осуществили более 1 млн. манатов, 6 компаний - менее 0,5-1 млн. манатов, 10 компаний - 0,1-0,5 млн. манатов, 8 компаний - 0,1 млн. манатов страховых выплат. У 14 компаний наблюдался рост объема страховых выплат, у 11-ти компаний - их сокращение (динамика компаний Qala Həyat и Çartis Azərbaycan не учитывалась, так как они не производили выплат в январе текущего года).