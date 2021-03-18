В Азербайджане 12% людей не пользуются услугой возврата НДС

Результаты опроса показывают, что респонденты чаще используют бонусные и дисконтные карты для покупок продуктов питания

6-10 марта Центр медиа-анализа (ЦМА) провел очередной опрос с целью изучения общественного мнения о проекте "возврат НДС" и бонусных/дисконтных картах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИА, из 676 опрошенных респондентов 44% составили женщины, 56% - мужчины.

На вопрос "Что вы делаете с возвращенной суммой НДС?" 58,3% респондентов ответили, что производят различные выплаты, 24,7% хранят накопленную сумму на своей карте, 5,3% обналичивают собранные деньги, 11,7% же заявили, что не пользуются услугой возврата НДС.

На вопрос "Влияет ли наличие бонусных и дисконтных карт на ваши покупки?" 51,2% респондентов заявили, что они не так важны, а 48,8% участников опроса отдали предпочтение магазинам, где доступны бонусные карты.

Результаты опроса показывают, что респонденты чаще используют бонусные и дисконтные карты для покупок продуктов питания. Второе место в этом рейтинге занимает одежда и обувь, третье - бытовая техника. А вот при покупке парфюмерной продукции бонусные и дисконтные карты используются реже.