​В Азербайджане 10% работников финансового сектора попали под сокращение

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ За июнь-июль текущего года 10,06% или 3,4 тыс. работников финансового сектора Азербайджана попали под сокращение. В июле текущего года средняя численность наемных работников в финансовой сфере составила 30,4 тыс. человек.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в мае этот показатель составил 33,8 тыс. человек.

В страховом секторе трудится 8% или 2,7 тыс. сотрудников финансовой сферы. За отчетный период под сокращение попало 200 работников данного сектора. Напомним, что начавшаяся в мае тенденция к сокращению продолжается.

Согласно статистике, за последние 25 лет самый высокий показатель численности наемных работников в финансовой сфере наблюдался в 2014 году (30,9 тыс. человек), самый низкий - в 1998 году (5,4 тыс. человек).