В Азербайджан прибыл координатор Всемирного банка

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибыла в Азербайджан.
Как сообщает Report, А.Пригожина встретится с министрами финансов и экономики, а также рядом официальных лиц, входящих в экономический блок правительства.
По информации, не исключена также встреча представителей ВБ с руководителями ряда коммерческих банков.
Визит продлится до конца недели.
Отметим, что в последний раз Пригожина посещала Азербайджан в феврале этого года.
Tural İbadlıАвтор новости
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