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    В Азербайджан прибыл координатор Всемирного банка

    Визит продлится до конца недели

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибыла в Азербайджан.

    Как сообщает Report, А.Пригожина встретится с министрами финансов и экономики, а также рядом официальных лиц, входящих в экономический блок правительства.

    По информации, не исключена также встреча представителей ВБ с руководителями ряда коммерческих банков.

    Визит продлится до конца недели.

    Отметим, что в последний раз Пригожина посещала Азербайджан в феврале этого года.

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