В Азербайджан прибыл координатор Всемирного банка

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, А.Пригожина встретится с министрами финансов и экономики, а также рядом официальных лиц, входящих в экономический блок правительства.

По информации, не исключена также встреча представителей ВБ с руководителями ряда коммерческих банков.

Визит продлится до конца недели.

Отметим, что в последний раз Пригожина посещала Азербайджан в феврале этого года.