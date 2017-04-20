В Azer-Turk Bank произошло новое назначение

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В правлении ОАО Azer-Turk Bank произошло новое назначение. Ислам Мусаев назначен на должность заместителя председателя правления банка.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка, до этого назначения И. Мусаев занимал различные должности в Международном банке Азербайджана, в котором работал с 2005 года.

Отметим, что 75% акций Azer-Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит азербайджанскому государству.