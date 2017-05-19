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    В Azer-Turk Bank произошло кадровое изменение

    Сменился директор департамента мониторинга и контроля за финансами

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Директор департамента мониторинга и контроля за финансами ОАО Azer-Turk Bank Талех Алибей оглу Нахмадов уволился.

    Об этом сообщили Report из банка. 

    По информации, его обязанности временно исполняет Вусаля Октай гызы Казымова.

    Напомним, что Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн манатов. Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).

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