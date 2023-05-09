В Австралии прогнозируют первый профицит бюджета за 15 лет

Правительство Австралии объявило во вторник, что впервые за 15 лет планирует свести государственный бюджет с профицитом, так как сильный рынок труда и большие прибыли компаний добывающей промышленности обеспечили достаточные налоговые поступления.

Правительство Австралии объявило во вторник, что впервые за 15 лет планирует свести государственный бюджет с профицитом, так как сильный рынок труда и большие прибыли компаний добывающей промышленности обеспечили достаточные налоговые поступления.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр финансов Джим Чалмерс.

Правительство ожидает, что в завершающемся в июне 2023 года финансовом году бюджет будет сведен с профицитом в 4,2 млрд австралийских долларов, а не с дефицитом 37 млрд австралийских долларов, как прогнозировалось 8 месяцев назад. Профицит бюджета Австралии прогнозируется впервые с 2008-2009 финансового года.

Чалмерс также ожидает, что рост экономики Австралии в следующем финансовом году замедлится до 1,25% с 3,25% в этом финансовом году, причем замедление во многом будет обусловлено повышением ключевой ставки Резервного банка Австралии (РБА) на 375 базисных пунктов.

Такое ужесточение должно оказать непосредственное воздействие на инфляцию, которая, по прогнозу Министерства финансов, к середине 2024 года замедлится до 3,25% с текущего темпа 7,0%. В министерстве считают, что лишь программа компенсации тарифов на энергию в следующем финансовом году замедлит инфляцию на 0,75 процентного пункта.

По его словам, многие миллиарды из бюджета будут потрачены на поддержку населения в условиях высоких тарифов на энергию и цен на товары, что поможет РБА бороться с инфляцией.

"Обеспечение ответственной и целенаправленной поддержки - это приоритет нашего бюджета", - отметил он.

Он отметил, что в бюджете учено 82% дополнительных доходов, в основном полученных благодаря снижению уровня безработицы, ускорению роста занятости и зарплат, а также более высоким ценам на ключевые экспортные товары.