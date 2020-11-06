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В Австралии началось расследование в связи с переводом денег в Армению

В Австралии началось расследование в связи с переводом денег в Армению Банки выразили опасения, что могут стать соучастниками преступлений против человечности, содействуя закупке запрещенных боеприпасов, в частности, кассетных бомб
Финансы
6 ноября 2020 г. 13:13
В Австралии началось расследование в связи с переводом денег в Армению

Два крупных австралийских банка инициировали расследование в связи с перечислением в Армению средств, собранных на их счетах.

Как передает Report, об этом сообщает Союз турецких адвокатов Австралии.

Банки выразили опасения, что могут стать соучастниками преступлений против человечности, содействуя закупке запрещенных боеприпасов, в частности, кассетных бомб.

"Amnesty International недавно подтвердила факт использования Арменией кассетных бомб против мирных жителей в городе Барда. Некоторые банки и другие соответствующие структуры также следят за тем, не нарушаются ли обязательства по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку практически невозможно отследить, куда в конечном итоге попадают австралийские деньги после их перевода. Мы сообщим вам, как только получим больше информации", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliyada Ermənistana göndərilən pullarla bağlı istintaq başlayıb

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