В Австралии началось расследование в связи с переводом денег в Армению

Банки выразили опасения, что могут стать соучастниками преступлений против человечности, содействуя закупке запрещенных боеприпасов, в частности, кассетных бомб

Два крупных австралийских банка инициировали расследование в связи с перечислением в Армению средств, собранных на их счетах.

Как передает Report, об этом сообщает Союз турецких адвокатов Австралии.

Банки выразили опасения, что могут стать соучастниками преступлений против человечности, содействуя закупке запрещенных боеприпасов, в частности, кассетных бомб.

"Amnesty International недавно подтвердила факт использования Арменией кассетных бомб против мирных жителей в городе Барда. Некоторые банки и другие соответствующие структуры также следят за тем, не нарушаются ли обязательства по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку практически невозможно отследить, куда в конечном итоге попадают австралийские деньги после их перевода. Мы сообщим вам, как только получим больше информации", - говорится в сообщении.