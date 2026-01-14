В Ассоциации страховщиков назвали киберриски приоритетом 2026 года

В 2026 году страхование от киберрисков станет одним из наиболее актуальных продуктов на страховом рынке Азербайджана.

Об этом Report заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

По его словам, риски неизбежны, а страхование остается ключевым механизмом обеспечения финансовой стабильности перед их лицом.

Он отметил, что в 2026 году актуальность сохранят как традиционные, так и нетрадиционные риски. К традиционным относятся пожары, взрывы, подтопления, стихийные бедствия, дорожно-транспортные происшествия, утрата здоровья и несчастные случаи на производстве. Вместе с тем киберриски в условиях стремительно меняющегося мира приобретают все более выраженный характер.

По его словам, в сфере дорожно-транспортных рисков наибольшую актуальность сохраняют обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и страхование КАСКО. "Добровольное медицинское страхование, охватывающее риски, связанные со здоровьем, также остается востребованным. Для предотвращения рисков в производственной среде особое значение имеет обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приводящих к утрате трудоспособности", - подчеркнул он.

Исполнительный директор Ассоциации отдельно выделил киберриски как один из ключевых нетрадиционных факторов. По его словам, на внутреннем страховом рынке уже представлены продукты киберстрахования, направленные на защиту от вмешательства в банковские карты, захвата страниц в соцсетях и других нарушений кибербезопасности, и работа по расширению их покрытия продолжается. Он также призвал граждан не относиться к неожиданным рискам безразлично и своевременно страховаться для обеспечения своей финансовой устойчивости.