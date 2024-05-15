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В Аргентине месячная инфляция в апреле замедлилась до 8,8%

В Аргентине месячная инфляция в апреле замедлилась до 8,8% Рост цен в Аргентине в апреле составил 8,8%, что на 2,2 п. п. меньше, чем в марте.
Финансы
15 мая 2024 г. 01:36
В Аргентине месячная инфляция в апреле замедлилась до 8,8%

Рост цен в Аргентине в апреле составил 8,8%, что на 2,2 п. п. меньше, чем в марте.

Как передает Report, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в апреле 2024 года вырос на 8,8%, с начала года - на 65%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 289,4%", - говорится в докладе. В декабре прошлого года инфляция составила 25,5%, в январе - 20,6%, в феврале - 13,2%.

По данным составителей доклада, в апреле сильнее всего подорожали коммунальные услуги (+35,6%). За ними следуют услуги связи (+14,2%) и одежда (+9,6%). Цены на продукты питания выросли на 6%.

Замедление инфляции происходит параллельно со снижением экономической активности в стране. По данным института статистики и переписи, в марте индекс промышленного производства снизился на 21,2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

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