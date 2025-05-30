В акционерной структуре Aqrar Sığorta произойдут изменения

В структуре акционерного капитала ОАО Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti ожидаются изменения.

В структуре акционерного капитала ОАО Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti ожидаются изменения.

По информации Report, это связано с ликвидацией одного из акционеров - ОАО Bakı Sığorta.

Планируется, что его доля будет перераспределена между оставшимися шестью акционерами: ОАО PAŞA Sığorta, Qala Sığorta, Meqa Sığorta, Azərbaycan Sənaye Sığorta, Xalq Sığorta" и "Azsığorta.

В случае равного распределения доля каждого из них увеличится с 14,29 % до 16,67 %.

Напомним, что Aqrar Sığorta была создана в 2020 году и выступает в роли управляющей организации при Фонде агрострахования, обеспечивая заключение договоров, прием обращений по страховым случаям и общее администрирование системы.