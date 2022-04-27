В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента

В Агдамском промышленном парке еще двум предпринимателям присвоен статус резидента, таким образом количество резидентов возросло до семи.

В Агдамском промышленном парке еще двум предпринимателям присвоен статус резидента, таким образом количество резидентов возросло до семи.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"ООО Prof-Dam построит на 2 гектарах территории предприятие по производству различных видов кровельных покрытий, ООО Metkons будет заниматься производством вентиляционного, противопожарного оборудования и различных металлических изделий. Реализация проектов с инвестиционной стоимостью около 9 млн манатов обеспечит постоянной работой 85 человек", - сказал министр.