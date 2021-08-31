В Афганистане запретили населению снимать со счетов больше 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие денег с личных счетов клиентов в размере не более 200 долларов США в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие денег с личных счетов клиентов в размере не более 200 долларов США в неделю

Как передает Report со ссылкой на издание The Khaama Press, в директиве Центробанка сказано, что такие меры носят временный характер и связаны с финансовыми трудностями в стране.

При этом Центральный банк Афганистана предписал всем частным банкам страны возобновить работу и разрешил клиентам совершать переводы средств онлайн.

Данные указания появились через несколько часов после начала протестов населения Кабула против закрытия банков и пунктов обмена валюты.

Отметим, что банки столицы Афганистана закрылись 15 августа после захвата города боевиками "Талибана".