В AFB Bank произошли структурные изменения

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В ОАО AFB Bank произошли структурные изменения. Как передает Report, в правлении банка созданы должности генеральных директоров.

Заместитель председателя правления AFB Bank Айнур Ширинова и директор финансового департамента Лала Гулиева назначены на должности гендиректоров.

Руководство финансовым департаментом возложено на Али Мухтарова.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов. Эта сумма сложилась на основе 55 647 акций с номинальной стоимостью 1 265 манатов каждая.

Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%).