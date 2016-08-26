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    В AFB Bank произошли структурные изменения

    В правлении банка созданы должности генеральных директоров

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В ОАО AFB Bank произошли структурные изменения. Как передает Report, в правлении банка созданы должности генеральных директоров.

    Заместитель председателя правления AFB Bank Айнур Ширинова и директор финансового департамента Лала Гулиева назначены на должности гендиректоров.

    Руководство финансовым департаментом возложено на Али Мухтарова.

    Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов. Эта сумма сложилась на основе 55 647 акций с номинальной стоимостью 1 265 манатов каждая.

    Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%). 

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