В AFB Bank назначен исполнительный директор

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Член Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Самир Ширинов назначен исполнительным директором банка.

Об этом сообщили Report в банке.

Согласно информации, в Наблюдательном совете его сменил Эльдар Джафаров.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70,394 млн манатов.

Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглы Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding), Акбар Гасан оглы Абдуллаев (0,18%).