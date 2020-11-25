В AccessBank ожидаются кадровые изменения

AccessBank официально объявляет об изменениях в составе Совета правления.

AccessBank официально объявляет об изменениях в составе Совета правления.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Анар Гасанов, председатель правления, покинет свой пост в конце декабря 2020 года.

Гасанов был одним из первых сотрудников банка еще в 2002 году и был назначен председателем в 2018 году. После ухода Гасанова, обязанности председателя правления будут переданы Евгении Гашикулиной до тех пор, пока новый председатель не будет выбран и утвержден акционерами банка и ЦБ Азербайджана.

Олег Иванийчук, председатель Наблюдательного совета AccessBank, отметил: "Анар работает в банке вот уже 18 лет и успешно вел его к достижению стратегических целей. Он решил, что сейчас для него наступил подходящий момент для того, чтобы добиваться новых целей в другом азербайджанском банке. Я уважаю его решение и желаю ему всего наилучшего. От имени всех членов Наблюдательного совета я бы хотел поблагодарить Анара за его упорный труд и преданность AccessBank. Я уверен, что новая команда извлечет большую пользу из его опыта и управленческих навыков. AccessBank всегда предоставлял азербайджанскому банковскому сектору профессионалов высокого уровня; в настоящее время многие бывшие сотрудники AccessBank занимают важные позиции во многих финансовых организациях страны. Поэтому мы уверены, что Анар внесет серьезный вклад в банковский сектор и на новом месте работы.

Команда профессиональных менеджеров всегда была ключом AccessBank к успеху - как на уровне головного офиса, так и на уровне филиалов. Мы уверены, что эта команда выведет банк на следующий этап развития, предоставив нашим клиентам отличный сервис. Я уверен, что AccessBank и дальше будет играть важную роль в экономике Азербайджана, будучи надежным партнером как для малых и средних бизнесов, так и для разных слоев населения. Я очень рад, что являюсь частью этой команды".