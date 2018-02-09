В АБР назначен новый региональный директор

© Werner Liepach, new ADB director for CWRD, PHOTO: REUTERS

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый генеральный директор департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии. Как сообщает Report, им стал Вернер Липак.

В.Липак будет руководить работой АБР в 10 странах (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Портфель АБР в этом регионе составляет 18,6 млрд долларов и включает 155 проектов.

Новый гендиректор будет контролировать в указанных странах реализацию проектов в семи секторах, таких как окружающая среда, энергетика, природные ресурсы и сельское хозяйство, транспорт, государственное управление, финансовый сектор и торговля, региональное сотрудничество и координация операций, социальное и городское развитие и улучшение водоснабжения.

До нового назначения Липак был директором АБР в Пакистане.