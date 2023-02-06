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В АБА создана рабочая группа по совершенствованию банковских услуг для лиц с инвалидностью

В АБА создана рабочая группа по совершенствованию банковских услуг для лиц с инвалидностью По рекомендации Центрального банка Азербайджана, Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создала рабочую группу по формированию и совершенствованию особого подхода в отношении лиц с инвалидностью.
Финансы
6 февраля 2023 г. 17:05
В АБА создана рабочая группа по совершенствованию банковских услуг для лиц с инвалидностью

По рекомендации Центрального банка Азербайджана Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создала рабочую группу по формированию и совершенствованию особого подхода в отношении лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, рабочая группа была создана в рамках плана мероприятий ЦБА по недопущению дискриминации при предоставлении банковских услуг лицам с ограниченными возможностями.

Отметим, что в рабочей группе представлены все банки. Основной целью рабочей группы является совершенствование услуг, предоставляемых потребителям банковских услуг данной категории.

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