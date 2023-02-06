В АБА создана рабочая группа по совершенствованию банковских услуг для лиц с инвалидностью

По рекомендации Центрального банка Азербайджана Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создала рабочую группу по формированию и совершенствованию особого подхода в отношении лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, рабочая группа была создана в рамках плана мероприятий ЦБА по недопущению дискриминации при предоставлении банковских услуг лицам с ограниченными возможностями.
Отметим, что в рабочей группе представлены все банки. Основной целью рабочей группы является совершенствование услуг, предоставляемых потребителям банковских услуг данной категории.